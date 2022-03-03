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14:12 03.03.2022

Українська делегація спрямовується на переговори з РФ - Подоляк

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Українська делегація спрямовується на переговори з РФ - Подоляк

Українська делегація спрямовується на переговори з представниками Російської Федерації, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"На перемовини з РФ. Уже в гелікоптерах", - написав Подоляк у Твіттері в четвер, розмістивши фотографію, на якій він і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сидять у гелікоптері.

Російські ЗМІ стверджують, що переговори відбудуться у Брестській області Білорусі.

Перший раунд переговорів делегацій Росії та України відбувся 28 лютого в Гомельській області Білорусі, поблизу українського кордону.

Українську сторону представляють міністр оборони Олексій Резніков, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник глави української делегації в Контактній групі з урегулювання на Донбасі Андрій Костін, депутат Рустем Умеров і заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Російську делегацію очолює помічник президента Володимир Мединський, до неї також входять заступники глав Міноборони та МЗС Олександр Фомін і Андрій Руденко, глава комітету Держдуми в міжнародних справах Леонід Слуцький і посол РФ у Білорусі Борис Гризлов.

Джерело: https://twitter.com/podolyak_m/status/1499352239915380742?s=21&fbclid=IwAR0Y7Aqx2_chR6gb2aLiZt_EyrRPVc-heaYYS00ZyxZj1zYMB_PO1G3LyWw

Теги: #росія #переговори
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