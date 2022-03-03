Події

13:34 03.03.2022

Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки – Арестович

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Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки – Арестович

Втрати російської армії за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Учора загинули орієнтовно 2,5 тис. (російських військових – ІФ). Танків – 217 од., броньованих машин (БМП та БТР) – 900 од., артилерійських систем – 90 од., реактивних систем залпового вогню ("Ураган", "Град", "Смерч") – 42 од., засобів ППО – 11 од., літаків 30 од. (інформація уточнюється), вертольотів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки – 374 од., катерів – 2 од., цистерн з пальним 60 од., БПЛА – 3 од.", - повідомив Арестович під час брифінгу у четвер.

Теги: #склад #росія #втрати
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