Події

13:26 03.03.2022

У Василівці Запорізької області знищили колону окупантів, формується коридор для доставки продуктів та евакуації населення

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Унаслідок запеклих боїв на околиці м. Василівки (Запорізька область) Збройні сили України знищили колону ворожої техніки, до населеного пункту формують гуманітарний коридор для доставки продуктів та евакуації громадян.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, підрозділи угруповання військ "Південь" ЗСУ напередодні ввечері знищили понад 200 одиниць ворожої техніки на околицях м. Василівки.

Водночас у четвер на сайті Запорізької ОДА голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух повідомив, що наразі бої у м. Василівці завершилися. У населеному пункті окупанти частково розбили місцеву лікарню, нестача продуктів харчування.

Наразі формується гуманітарний коридор, щоб розпочати доставку до Василівки їжу, а також здійснити евакуацію всіх охочих.

Теги: #запоріжжя #колона #бої
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