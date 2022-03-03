Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом та просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО – звернення

Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Україна просить Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму, чим є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

"З метою повернення ситуації, пов’язаної з безпекою ядерних установок та об’єктів на майданчику ЧАЕС та у зоні відчуження, в правове поле, наполягаємо на здійсненні невідкладних рішучих дій щодо (…) звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою запровадити А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", – йдеться у спільному зверненні до МАГАТЕ від 2 березня 2022 року, яке має "Енергореформа".

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Відповідно до тексту звернення, представники України також наполягають на діях з боку МАГАТЕ щодо негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань, ближче ніж 30 км від АЕС, а також активізації штабу при ЦІАС МАГАТЕ з координації дій для запобігання реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС та гуманітарної і психологічної допомоги її персоналу.

"Факт захоплення відомої в усьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого стосовно ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ", – наголошується у зверненні.

Його автори зазначили, що персонал ЧАЕС, який російські військові уже сьому добу утримують без ротації, зазнає психологічного тиску та морального виснаження і, як наслідок, має обмежені можливості для спілкування, пересування та здійснення в повному обсязі регламентних і ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму та становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я.

"Інформуючи МАГАТЕ про стан безпеки ядерних об’єктів в умовах воєнних дій, ми чекаємо на конкретні спільні дії з боку МАГАТЕ у вигляді "тиску рівних", який зазвичай використовують країни-члени організації до сторін, що ухиляються від дотримання пріоритету безпеки", – наголошується у зверненні.

Водночас автори звернення акцентують увагу на тому, що Російська Федерація повністю ігнорує принципи миру, безпеки та єднання, задля яких створювалося МАГАТЕ у структурі ООН, і у зв’язку з цим пропонують виключити її доступ до інтелектуальних і технічних ресурсів агентства з одночасним посиленням контролю за використанням ядерного матеріалу в цій країні.

Крім того, вони наполягають на розірванні всіх відносини з усіма відповідальними за атомну енергетику громадянами РФ, які працевлаштовані в усіх структурах ООН.

"Спільне перебування в міжнародних організаціях в нинішньому форматі з такими країнами-членами є неприйнятним для України і, сподіваємося, для інших країн-членів також", – висловили сподівання автори звернення.

Вони також наголосили, що воєнна агресія РФ як ядерної держави проти України під цинічною назвою "спеціальна операція з примушенням до миру" зруйнувала фундаментальні основи системи міжнародної безпеки, що була сформована після Другої світової війни.