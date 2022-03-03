ЗСУ отримали 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення тіл окупантів - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) надала Збройним силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

"Перед "Укрзалізницею" було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення "200-х" російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного завантаження", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі УЗ у середу.

Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

"Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українських солдатів, які загинули, евакуюють силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ", - розповіли в УЗ.

Джерело: t.me/UkrzalInfo/1287