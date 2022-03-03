Події

10:36 03.03.2022

ЗСУ отримали 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення тіл окупантів - "Укрзалізниця"

1 хв читати

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) надала Збройним силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

"Перед "Укрзалізницею" було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення "200-х" російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного завантаження", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі УЗ у середу.

Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

"Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українських солдатів, які загинули, евакуюють силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ", - розповіли в УЗ.

Джерело: t.me/UkrzalInfo/1287

Теги: #уз #війна #загиблі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 03.03.2022
ППО збила російський літак над Ірпенем - Залужний

ППО збила російський літак над Ірпенем - Залужний

09:55 03.03.2022
Російська армія в Україні втратила близько 9 тис. військовослужбовців, 217 танків та 900 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Російська армія в Україні втратила близько 9 тис. військовослужбовців, 217 танків та 900 бронемашин – Генштаб ЗСУ

09:30 03.03.2022
Україна наполягає на повному закритті неба над її територією

Україна наполягає на повному закритті неба над її територією

07:57 03.03.2022
В Україну відправлять у п'ятницю зброю з Іспанії – міністр оборони

В Україну відправлять у п'ятницю зброю з Іспанії – міністр оборони

07:26 03.03.2022
Противник намагається проводити наступальні дії – генштаб ЗСУ

Противник намагається проводити наступальні дії – генштаб ЗСУ

05:07 03.03.2022
Зеленський: Окупанти отримають від українців лише одне – відсіч

Зеленський: Окупанти отримають від українців лише одне – відсіч

04:41 03.03.2022
У результаті обстрілів у Харкові пошкоджено Свято-Успенський собор

У результаті обстрілів у Харкові пошкоджено Свято-Успенський собор

04:37 03.03.2022
У Вознесенську тривають бої – голова Миколаївської адміністрації

У Вознесенську тривають бої – голова Миколаївської адміністрації

04:31 03.03.2022
Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

04:28 03.03.2022
Член СММ ОБСЄ загинула під час обстрілу Харкова

Член СММ ОБСЄ загинула під час обстрілу Харкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Нам потрібні партнери, щоб допомогти захиститися, особливо у повітрі, закрийте небо зараз

Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

Російська армія в Україні втратила близько 9 тис. військовослужбовців, 217 танків та 900 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Резніков про російських військових: Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи

У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" робить усі рейси зі сходу на захід України евакуаційними та закриває продаж квитків на них

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

Кулеба: Нам потрібні партнери, щоб допомогти захиститися, особливо у повітрі, закрийте небо зараз

Дерипаска: РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, першим кроком до виходу має бути мир

Велика Британія розглядає можливість конфіскації нерухомості російських олігархів

Подоляк назвав ціну незакритого неба над Україною: Мільйон біженців та руйнування історичних центрів міст

ДБР передало українській армії 21 автомобіль швидкої допомоги

На Сумщині взято під варту 27 російських військовослужбовців – Офіс генпрокурора

Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом та просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО – звернення

Метро у Києві перевозить пасажирів з 8:00 до 19:00 – КМДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА