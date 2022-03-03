Події

09:30 03.03.2022

Україна наполягає на повному закритті неба над її територією

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Україна наполягає на повному закритті неба над її територією, заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм.

"Враховуючи неадекватні дії країни агресора, постійне нехтування всіма міжнародними правилами і нормами, Україна наполягає на повному закритті неба над Україною. Наразі це стосується захисту не лише нашої країни, а й громадян країн НАТО», - написав Найєм у Telegram у четвер.

Він, зокрема, розповів про переговори з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо системних заходів підтримки України в боротьбі з агресором.

"У розмові Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати в процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій", - зазначив Найєм.

За його словами, США також посилюють санкції проти Росії - закрили для російських літаків власне небо.

Найєм наголосив, що, на думку української сторони, наступним логічним санкційним заходом має бути блокування, услід за Великою Британією та Канадою, обслуговування в портах суден російських чи пов'язаних з ними компаній, а також сприяння у виключенні Росії та її організацій із ключових міжнародних асоціацій.

"У фокусі – постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Вона буде збільшуватись, і для цього опрацьовуються нові маршрути постачання зі США через європейські країни до України", - розповів заступник міністра.

Джерело: https://t.me/mustafanayyem/768

Теги: #небо #війна
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