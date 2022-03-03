Токіо. 3 березня. ІНТЕРФАКС. Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків у відповідь на агресію в Україні, повідомляють японські ЗМІ з посиланням на міністра фінансів Сюн’їті Судзуки.

Судзуки заявив журналістам, що Японія підтримує рішення ЄС.

За його словами, серед чотирьох банків, активи яких будуть заморожені, Банк ВТБ, Банк "Відкриття", Совкомбанк і Новікомбанк.

За даними міністерства фінансів Японії, обмеження набуде чинності на початку квітня.

Раніше Токіо вже заморозив активи трьох інших банків РФ - "Росія", Промзв'язокбанк та ВЕБ.РФ.

На день раніше Євросоюз заявив, що його члени погодилися відключити сім російських банків від ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT.