Події

06:25 03.03.2022

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків

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Токіо. 3 березня. ІНТЕРФАКС. Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків у відповідь на агресію в Україні, повідомляють японські ЗМІ з посиланням на міністра фінансів Сюн’їті Судзуки.

Судзуки заявив журналістам, що Японія підтримує рішення ЄС.

За його словами, серед чотирьох банків, активи яких будуть заморожені, Банк ВТБ, Банк "Відкриття", Совкомбанк і Новікомбанк.

За даними міністерства фінансів Японії, обмеження набуде чинності на початку квітня.

Раніше Токіо вже заморозив активи трьох інших банків РФ - "Росія", Промзв'язокбанк та ВЕБ.РФ.

На день раніше Євросоюз заявив, що його члени погодилися відключити сім російських банків від ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT.

Теги: #банки #японія #росія #санкції
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