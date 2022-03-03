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04:42 03.03.2022

Канада упровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснефти" - МЗС

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції у відповідь на дії Росії щодо України, повідомило канадське МЗС.

"Нові обмежувальні заходи вводяться щодо 10 ключових осіб із двох важливих компаній енергетичного сектору Росії - "Роснефти" та "Газпрому"", - йдеться у повідомленні.

Там наголошується, що "ці заходи покликані вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

Канада має намір "продовжити консультації з партнерами щодо запровадження подальших санкцій", якщо Росія не відмовиться від агресії щодо України, зазначив МЗС.

Теги: #канада #росія #санкції
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