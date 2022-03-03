Події

04:28 03.03.2022

Член СММ ОБСЄ загинула під час обстрілу Харкова

1 хв читати
Член СММ ОБСЄ загинула під час обстрілу Харкова

У результаті обстрілу 1 березня російським агресором міста Харкова загинула Марина Феніна, член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

"Наші найглибші співчуття та співчуття родині Марини. Марина була цінним членом команди SMM, і наші колеги в Україні підтримують тісний контакт із її сім'єю, щоб запропонувати нашу підтримку", - висловлюють свої співчуття чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, а також СММ загалом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, "Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї сім'ї у місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети та снаряди б'ють у житлові будинки та центри міст, вбивають і ранять ні в чому не винних мирних жителів – жінок, чоловіків та дітей".

В ОБСЄ засуджують напади РФ на населені пункти, в результаті чого гинуть цивільні люди, і закликали агресора "негайно припинити бойові дії та розпочати змістовний діалог".

Теги: #війна #обсє #загибель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:07 03.03.2022
Зеленський: Окупанти отримають від українців лише одне – відсіч

Зеленський: Окупанти отримають від українців лише одне – відсіч

04:41 03.03.2022
У результаті обстрілів у Харкові пошкоджено Свято-Успенський собор

У результаті обстрілів у Харкові пошкоджено Свято-Успенський собор

04:37 03.03.2022
У Вознесенську тривають бої – голова Миколаївської адміністрації

У Вознесенську тривають бої – голова Миколаївської адміністрації

04:31 03.03.2022
Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

00:10 03.03.2022
38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

00:00 03.03.2022
Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі

Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі

23:32 02.03.2022
Унаслідок вибуху на київському залізничному вокзалі осколкове поранення ноги отримав чоловік

Унаслідок вибуху на київському залізничному вокзалі осколкове поранення ноги отримав чоловік

23:28 02.03.2022
За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних - УВКБ ООН

За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних - УВКБ ООН

23:20 02.03.2022
38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

21:41 02.03.2022
Південний залізничний вокзал потрапив під авіаудар, будівля вціліла, рух поїздів продовжується

Південний залізничний вокзал потрапив під авіаудар, будівля вціліла, рух поїздів продовжується

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

У результаті обстрілів у Харкові пошкоджено Свято-Успенський собор

Ми за тиждень зламали плани ворога, які писалися роками – Зеленський

У Києві затримали мародерів

Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

ОСТАННЄ

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків

Споживчі товари не підпадають під санкції США на експорт до РФ, заявляють у Сеулі

3 березня: Цей день в Україні та світі

Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ", може продовжити його зниження

Законодавці США ухвалили резолюцію на підтримку України

Американські сенатори пропонують упровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

Прем'єр Канади: Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію

Канада упровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснефти" - МЗС

Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ", може продовжити його зниження

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА