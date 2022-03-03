Член СММ ОБСЄ загинула під час обстрілу Харкова

У результаті обстрілу 1 березня російським агресором міста Харкова загинула Марина Феніна, член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

"Наші найглибші співчуття та співчуття родині Марини. Марина була цінним членом команди SMM, і наші колеги в Україні підтримують тісний контакт із її сім'єю, щоб запропонувати нашу підтримку", - висловлюють свої співчуття чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, а також СММ загалом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, "Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї сім'ї у місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети та снаряди б'ють у житлові будинки та центри міст, вбивають і ранять ні в чому не винних мирних жителів – жінок, чоловіків та дітей".

В ОБСЄ засуджують напади РФ на населені пункти, в результаті чого гинуть цивільні люди, і закликали агресора "негайно припинити бойові дії та розпочати змістовний діалог".