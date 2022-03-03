Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1499136271175847942?s=21&fbclid=IwAR2pkFe75k-eflCuk8hIHcPMQn3dVCLVbIxWHcq6ZilN6y2jQZPg