Події

00:08 03.03.2022

Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1499136271175847942?s=21&fbclid=IwAR2pkFe75k-eflCuk8hIHcPMQn3dVCLVbIxWHcq6ZilN6y2jQZPg

Теги: #канада #розмова #трюдо
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