Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор

Президент Франції Еммануель Макрон назвав РФ не стороною, що зазнала агресії, а агресором, а також назвав брехнею твердження, що РФ нібито "воює в Україні з нацизмом".

"Ця війна – це не конфлікт між НАТО і Заходом з одного боку та Росією - з другого, як дехто може це описувати. В Україні немає ні баз, ні військ НАТО", - заявив президент Франції у зверненні до французів у середу.

Він наголосив, що Росія не зазнає агресії - вона і є агресор.

Також Макрон назвав брехнею твердження російської пропаганди, що йде війна проти нацизму.

"Це брехня, зневажання історії Росії та історії України, які боролися проти нацизму", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що "ми не воюємо з Росією".

"Ми усвідомлюємо все те, що нас пов'язує з цим великим європейським народом, народом Росії, який багато чим пожертвував у роки Другої світової війни, щоб витягнути Європу з прірви. Ми підтримуємо всіх росіян, які, відмовляючись від того, щоб ганебна війна велася від їхнього імені, мають почуття відповідальності та хоробрості для захисту миру. І які це показують у Росії та за її межами", сказав Макрон.

Зокрема, він нагадав, що постійно веде переговори з президентом України Володимиром Зеленським, і також "перебуватиме в контакті, наскільки це можливо і необхідно, з президентом Путіним, щоб невблаганно намагатися переконати його скласти зброю".