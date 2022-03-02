Події

23:20 02.03.2022

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - написав Джонсон у своєму Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1499123882296582149

Теги: #суд #мкс #війна
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