Події

23:14 02.03.2022

"Київтеплоенерго" ліквідовує в четвер пошкодження біля залізничного вокзалу

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Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" в четвер планують ліквідовувати ушкодження, що сталися внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу в Києві, повідомляє офіційний портал міста.

Фахівці з "Київтеплоенерго" повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. "Це дає змогу аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг - опалення і гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо", - пояснюють у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 березня сильний вибух у районі Київського залізничного вокзалу стався після того, як українська ППО збила крилату ракету російських військ, призначену одному з центрів управління.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/avariyni_brigadi_komunalnogo_pidpriyemstva_kivteploenergo_vzhe_zavtra_planuyut_likviduvati_poshkodzhennya_scho_stalosya_unaslidok_vibukhu_bilya_zaliznichnogo_vokza

Теги: #вокзал #київ #пошкодження
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