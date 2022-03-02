Події

21:34 02.03.2022

Громадські об'єднання закликають уряди заборонити імпорт російської та білоруської деревини

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Понад 120 різних громадських об'єднань та активістів із різних країн звернулися до урядів європейських країн із вимогою негайно заборонити імпорт усіх видів російської та білоруської деревини та товарів, виготовлених із неї, відповідну заяву було оприлюднено на сайті української природоохоронної групи.

У заяві також йдеться про те, що об'єднання "також звернулися до систем сертифікації деревини FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) та SBP (Sustainable Biomass Programme) з вимогою призупинити сертифікацію російської та білоруської деревини. Оскільки стійке ведення лісового господарства не може передбачати вторгнення у мирну державу".

Як повідомляється, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також офіційно звернулося до європейських країн із вимогою заборонити імпорт російської деревини.

"Країни, які підтримують Україну - США, ЄС, Японія та інші - також споживають велику кількість російської та білоруської деревини. Споживачами є багато мільярдних компаній, таких як IKEA, Egger, Mondi, Kronospan та інші. Друзі України вже запровадили деякі економічні санкції проти Росії та Білорусі, але цього замало для зупинки щоденних смертей та знищень", - пояснюють вимоги у заяві.

Теги: #війна #санкції #деревина
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