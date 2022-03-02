Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти війська РФ тилової підтримки
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти російські війська тилової підтримки.
"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки", - написав Резніков у Facebook у середу.
Він пояснив, що якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.
"Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни", - наголосив міністр.
Резніков заявив, що настав час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу.
"Час перейти до тотального опору!" - вказав він.
Міністр зазначив, що Україна тримає 160 годин оборони.
"Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду", - написав Резніков.
Крім того, міністр наголосив, що армія України успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів, зокрема українські спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ та Головне управління розвідки – ефективно знищують російські війська на марші.
Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/359247526211605