Події

21:26 02.03.2022

Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти війська РФ тилової підтримки

2 хв читати

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти російські війська тилової підтримки.

"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки", - написав Резніков у Facebook у середу.

Він пояснив, що якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

"Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни", - наголосив міністр.

Резніков заявив, що настав час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу.

"Час перейти до тотального опору!" - вказав він.

Міністр зазначив, що Україна тримає 160 годин оборони.

"Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду", - написав Резніков.

Крім того, міністр наголосив, що армія України успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів, зокрема українські спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ та Головне управління розвідки – ефективно знищують російські війська на марші.

Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/359247526211605

Теги: #заклик #резніков
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 02.03.2022
Глава ВООЗ закликав до гарантування безпеки переміщення гуманітарних працівників та постачання для України

Глава ВООЗ закликав до гарантування безпеки переміщення гуманітарних працівників та постачання для України

18:35 02.03.2022
Мінінфраструктури України просить 11 найбільших інфраструктурних організацій світу блокувати РФ

Мінінфраструктури України просить 11 найбільших інфраструктурних організацій світу блокувати РФ

21:53 01.03.2022
Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

21:29 01.03.2022
ООН закликає надати допомогу на 1,7 млрд доларів для термінової доставки гуманітарної допомоги в Україну та сусідні країни

ООН закликає надати допомогу на 1,7 млрд доларів для термінової доставки гуманітарної допомоги в Україну та сусідні країни

21:11 01.03.2022
Генсек НАТО знову закликав Путіна зупинити війну: Світ разом із Україною закликає до миру

Генсек НАТО знову закликав Путіна зупинити війну: Світ разом із Україною закликає до миру

17:41 01.03.2022
Кулеба закликав усі держави та міжнародні організації приєднатися до України у "депутінізації світу"

Кулеба закликав усі держави та міжнародні організації приєднатися до України у "депутінізації світу"

17:20 01.03.2022
Кулеба закликав глав МЗС Польщі, Франції та Німеччини посилити санкційний тиск на РФ, надати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної допомоги

Кулеба закликав глав МЗС Польщі, Франції та Німеччини посилити санкційний тиск на РФ, надати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної допомоги

17:08 01.03.2022
Путін має дозволити безпечні коридори для порятунку людей та доставки допомоги в Україні - канцлер Австрії

Путін має дозволити безпечні коридори для порятунку людей та доставки допомоги в Україні - канцлер Австрії

16:58 01.03.2022
В УГКЦ побоюються авіаудару на "Софію Київську"

В УГКЦ побоюються авіаудару на "Софію Київську"

16:10 01.03.2022
Науседа закликав Макрона прискорити вступ України до ЄС

Науседа закликав Макрона прискорити вступ України до ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з вимогою до РФ негайно припинити напад на Україну

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із керівниками місцевої влади комплектування Сил ТрО і гуманітарну ситуацію

Вибухом у районі київського залізничного вокзалу пошкоджено теплоцентраль. Рух поїздів триває

У Києві Північний і Дарницький мости відкриють для транспорту - мер

Кошти з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти або товари, обмеження зняті - Федоров

Макрон назвав Зеленського уособленням честі, свободи та хоробрості

США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 компаній РФ, пов'язаних із обороною - Білий дім

МЗС запустило екстрену гарячу лінію для іноземних студентів, які хочуть залишити Україну

Південний залізничний вокзал потрапив під авіаудар, будівля вціліла, рух поїздів продовжується

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу. Рух поїздів продовжується

Громадські об'єднання закликають уряди заборонити імпорт російської та білоруської деревини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА