ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

ЄС обговорює заходи, які зможуть допомогти уникнути використання криптовалюти для обходу санкцій, запроваджених проти Росії, повідомила в середу Financial Times.

За словами міністра економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мера, ЄС розглядає заходи щодо "подальшого посилення ефективності" антиросійських санкцій та запобігання будь-яким способам обходу запроваджених обмежувальних заходів.

Водночас, зазначає FT, західні політики попереджають, що саме криптовалюти можуть стати способом необмежено переказувати гроші у всьому світі, незважаючи на санкції.

Видання також наводить дані дослідницької групи Chainalysis, згідно з якими, угоди з російським рублем і криптовалютами, такими як біткойн та ether, подвоїлися з початку військової агресії Росії в Україні, досягнувши в понеділок $60 млн на день.