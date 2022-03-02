Російські військові намагаються переконати керівництво Енергодару пустити їх до ЗАЕС "лише зробити фото" - голова "Енергоатому"

Київ. 2 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Російські військові намагаються проводити переговори з керівництвом міста-супутника Запорізької атомної станції Енергодара, переконуючи пустити їх до станції для того, щоб зробити фото, після чого обіцяють залишити цю територію, повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Російські окупанти намагаються провести переговори з керівництвом міста, кажуть, що є завдання зайняти Енергодар і майданчик ЗАЕС. Кажуть, що їм достатньо сфотографуватися на тлі та надіслати звіт своєму керівництву для пропаганди, що вони контролюють ЗАЕС, після чого вони залишать наші об'єкти", - розповів Котін у розміщеному в Телеграм-каналі "Енергоатому" відеозверненні в середу ввечері.

При цьому він наголосив, що будь-яке посягання на ядерні об'єкти є порушенням міжнародних конвенцій про ядерну безпеку та всіх домовленостей, раніше досягнутих на рівні МАГАТЕ та ООН.

"Ми сподіваємося, що за всієї безглуздості, яка стоїть за цією агресією, у загарбників все-таки вистачить здорового глузду не пускати важкі ракети в напрямку АЕС", - наголосив голова "Енергоатому".

Водночас Котін висловив подяку всім жителям Енергодару та працівникам ЗАЕС "за всі ті дії, які вони роблять щодо відсічі окупантів та блокування їхнього доступу до міста".

"Там було 22 тисячі містян, які на перший поклик зібралися, влаштували блокпост, зміцнили його, пригнали туди вантажівки", - зазначив він.

Як повідомлялося, мешканці Енергодару вже тривалий час утримують ворожі війська від захоплення міста, на протест вийшли тисячі містян. "Жителі Енергодару, міста-супутника Запорізької АЕС, не мають наміру впускати російські війська у своє місто", - заявляв його міський голова Дмитро Орлов.