ЄС запровадив санкції проти 22 білоруських воєначальників

ЄС у середу оголосив про санкції щодо 22 представників силових структур Білорусії, інформує "Офіційний журнал ЄС".

Зокрема, під санкціями опинилися помічник міністра оборони з ідеологічної роботи у військах генерал-майор Леонід Касинський, помічник міністра оборони з фінансово-економічної роботи генерал-майор Ігор Можиловський, помічник міністра оборони з міжнародної співпраці генерал-майор Олег Воїнов, заступник командувача військ ППО полковник Дмитро Михолап.

Крім того, санкції застосовано до командувача військ Північно-західного оперативного командування Білорусі Олександра Науменка, начальника штабу - першого заступника командувача Північно-західного оперативного командування Вадима Шадури, начальника Управління озброєння Північно-західного оперативного командування Дмитра Суровича, а також першого заступника начальника головного фінансово-економічного управління міністерства оборони Дмитра Заброцького.