"Укрзалізниця" не може повним обсягом забезпечувати перевезення вантажів через військову агресію Росії

АТ "Укрзалізниця" повідомило бізнес про неможливість повним обсягом виконувати свої зобов'язання за договором про надання послуг організації перевезення вантажів залізничним транспортом через виникнення обставин непереборної сили - військової агресії Російської Федерації проти України.

"Проте АТ "Укрзалізниця" докладає максимум зусиль для задоволення потреб з перевезення вантажів та пасажирів. Наразі перевезення виконуються за всіма доступними напрямками. Про наявність конвенційних заборон щодо перевезень за окремими напрямками можливо дізнатись із офіційних джерел АТ "Укрзалізниця", - повідомляється в Telegram-каналі залізничної компанії.

Співробітники регіональних філій, департаменту управління рухом, департаменту комерційної роботи, філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" цілодобово перебувають на робочих місцях із метою вирішення оперативних питань під час організації перевезень, наголошує перевізник.

Джерело: https://t.me/ctl_uz/193