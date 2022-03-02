Події

17:41 02.03.2022

З початку російського вторгнення в Україні загинула 21 дитина – Денісова

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З початку російського вторгнення в Україні загинула 21 дитина – Денісова

З моменту початку російського вторгнення в Україну в країні, за даними різних джерел, загинула 21 дитина, повідомила уповноважений Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Ситуація в Україні залишається напруженою. Станом на 13:00 2 березня 2022 року російський окупант продовжив використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення. З початку вторгнення Російської Федерації в Україні, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей", - написала Денісова у соцмережі Facebook.

Унаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсону та населеного пункту Василівки Запорізької області.

У Житомирі внаслідок ракетного удару пошкоджено пологовий будинок. У Василівці снаряди прилетіли на подвір'я місцевої школи.

Харків і Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами.

"Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало шестеро дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями збройні сили Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", - наголосила Денісова.

Вона зазначила, що частини цих смертей можна було уникнути під час встановлення безпольотної зони над Україною, і закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу щодо закриття українського неба від винищувачів ворога.

"Між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні. Доки в Україні на світ з’являються такі янголята— ми непереможні!" - додала вона.

Джерело: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/494720132009264

Теги: #діти #війна #росія #загиблі
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