Зеленський поговорив із Мішелем, очікує позитивних сигналів щодо членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля.

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо позитивних сигналів щодо членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499040694635311107