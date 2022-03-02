Події

17:24 02.03.2022

Зеленський поговорив із Мішелем, очікує позитивних сигналів щодо членства України в ЄС

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Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля.

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо позитивних сигналів щодо членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499040694635311107

Теги: #єс #мішель #розмов
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