"Укрзалізниця" продовжує евакуацію - за 6 днів евакуйовано 50 тис. іноземців

АТ "Укрзалізниця" продовжує допомагати іноземцям залишити територію України.

Так, за даними Організації Об'єднаних Націй, починаючи з 22 лютого з України виїхало близько 900 тис. осіб. З них за шість днів залізницею було вивезено понад 50 тисяч іноземців.

"Для іноземців організовано безпечні евакуаційні коридори. Зокрема, формуються групи з громадян інших країн для їх перевезень. Для цього визначаються окремі вагони в потягах далекого та приміського сполучення. Також на Центральному залізничному вокзалі Києва працюють близько 60 волонтерів, які знають іноземні мови. Зі знанням англійської мови працюють волонтери також на вокзалах Львова, Ужгорода й Чопа", - наголошується в повідомленні в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Окрім того, особлива увага іноземцям приділяється на вокзалах у Закарпатській і Львівській областях.

Тут у волонтерських пунктах вони можуть за необхідності отримати медичну допомогу, їжу, зокрема вегетаріанську.

Перехід кордону через міжнародні пункти для іноземців здійснюється за спрощеною процедурою.