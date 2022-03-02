Рішення ЄС щодо припинення мовлення RT та Sputnik набуло чинності - документ

Рішення Євросоюзу щодо мовлення на своїй території RT та Sputnik опубліковано в середу в Офіційному журналі ЄС і набуло чинності.

У журналі зазначається, що вживаються "додаткові обмежувальні заходи, щоб терміново призупинити мовлення таких ЗМІ в ЄС". У документі йдеться, що це рішення залишиться чинним доти, доки не завершиться російська агресія в Україні, а також доти, доки РФ і пов'язані з нею ЗМІ не припинять поширювати пропаганду проти ЄС або його членів.

Одночасно зазначається, що ці заходи не обмежують права працівників, які підпали під обмеження ЗМІ виконувати таку журналістську роботу на території ЄС, як, наприклад, підготовка інтерв'ю.

Рішення ЄС стосується Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today Francе, Russia Today Spanish, а також Sputnik.

Обмежувальні заходи набувають чинності 2 березня – у день публікації в Офіційному журналі, йдеться у документі.