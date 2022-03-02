Події

14:29 02.03.2022

У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами – КМДА

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У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами, повідомила Київська міськдержадміністрація у своєму Telegram-каналі.

У КМДА нагадують, що отримати паперовий рецепт можна у лікаря, з яким підписано декларацію. Для цього пацієнту або його представнику необхідно звернутися до закладу без попереднього запису, але з огляду на вимоги комендантської години.

Окрім інсулінів, паперові рецепти діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, що відпускаються за програмою "Доступні ліки".

Теги: #київ #інсулін
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