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14:01 02.03.2022

"Vodafone Україна" надає безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу в Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі

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Мобільний оператор "Vodafone Україна" надає безкоштовні мегабайти та хвилини українцям у роумінгу в Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі, повідомила компанія у середу.

"Від сьогодні всім клієнтам "Vodafone Україна", які опинилися в роумінгу в Румунії, Молдові та Угорщині, під час перетину кордону надходить SMS із пропозицією безкоштовно підключити послугу "Доступний роумінг" на 30 днів", - зазначено у повідомленні.

У рамках послуги клієнтам надаються 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну і на номери країн перебування.

Перше підключення для абонентів "Vodafone Україна" буде безкоштовним.

Наступні підключення - 100 грн.

З 28 лютого безкоштовні пакети послуг доступні українським клієнтам, які тимчасово переміщені до Польщі.

Для тих, хто перебуває в цих країнах, буде SMS-розсилка з інструкцією підключення.

Оператор зазначає, що клієнти, які вже користуються базовими тарифами роумінгу в Польщі, Румунії, Молдові та Угорщині, можуть також зробити одне безкоштовне підключення "Доступного роумінгу".

Теги: #оператор #роумінг #звязок
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