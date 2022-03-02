Глава НБУ закликав МВФ та G7 заблокувати для РФ та Білорусі використання нещодавнього розподілу СПЗ

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко закликав Міжнародний валютний фонд та країни "Великої сімки" (G7) заблокувати для Росії та Білорусі можливість використати недавній розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR), оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування військових дій проти України.

Як повідомив регулятор на сайті з посиланням на листи Шевченка до директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої та до країн "Групи семи", глава НБУ також закликав усунути виконавчого директора МВФ від Росії від участі у засіданнях Ради директорів Фонду.

Крім того, Шевченко закликав міжнародне співтовариство заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

"Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінсектор РФ відчув усі наслідки російської агресії проти України", - наголосив глава НБУ.