Події

10:32 02.03.2022

88% українців вірять, що Україна відіб'є напад РФ, 80% готові захищати країну зі зброєю - соцопитування "Рейтингу"

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88% українців вірять, що Україна відіб'є напад РФ, 80% готові захищати країну зі зброєю - соцопитування "Рейтингу"

Переважна більшість українців, 88%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра в перемогу в усіх регіонах країни", - зазначається в пресрелізі.

98% респондентів підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента, 84% підтримують дії місцевих голів.

80% опитаних зазначили, що готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, при цьому на сході країни цей показник нижчий, але становить майже 60%. Порівняно з довоєнними часом цей показник значно зріс (у 2020 році - 59%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків і 70% жінок.

90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, висловлюють надію. Лише 5% відчувають розчарування. Порівняно з довоєнними часом кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Практично в усіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

Під час дослідження було опитано 1200 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Теги: #оборона #війна #соцопитування
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