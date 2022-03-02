Події

10:16 02.03.2022

Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант - голова ОВА

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Російські окупанти намагаються висадити десант під Миколаєвом, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти висаджуються. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до наступних вказівок. Із вулиці всі йдемо", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в Телеграмі.

Він уточнив, що наразі тривають бої біля Калинівки. "Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - наолосив Ким.

Пізніше він заявив, що з Севастополя у бік Миколаєва полетіли ворожі літаки.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/300

Теги: #рф #десант #миколаївщина
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