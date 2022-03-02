США випустять 30 млн барелів нафти зі стратегічного резерву - Міненерго

Рішення про колективний випуск 60 млн барелів нафти зі стратегічних запасів було ухвалено на екстреній нараді міністрів Міжнародного енергетичного агентства (IEA), 30 із них виділять США, повідомила міністр енергетики США Дженніфер Ґренголм.

"Сьогодні я головувала на екстреній нараді міністрів Міжнародного енергетичного агентства (IEA), (...) на якій Сполучені Штати та 30 інших країн-членів за підтримки Європейської комісії домовилися колективно випустити початкові 60 млн барелів нафти зі стратегічних запасів нафти", - йдеться у повідомленні у її заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

"Відповідно до цього рішення президент Байден уповноважив мене взяти на себе первісне зобов'язання від імені Сполучених Штатів виділити 30 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву. Ми готові вжити додаткових заходів, якщо цього вимагатимуть умови", - зазначила вона.

Міністр енергетики повідомила, що США продовжать "просувати поточні зусилля щодо прискорення диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи".