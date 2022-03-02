Події

10:10 02.03.2022

США випустять 30 млн барелів нафти зі стратегічного резерву - Міненерго

1 хв читати

Рішення про колективний випуск 60 млн барелів нафти зі стратегічних запасів було ухвалено на екстреній нараді міністрів Міжнародного енергетичного агентства (IEA), 30 із них виділять США, повідомила міністр енергетики США Дженніфер Ґренголм.

"Сьогодні я головувала на екстреній нараді міністрів Міжнародного енергетичного агентства (IEA), (...) на якій Сполучені Штати та 30 інших країн-членів за підтримки Європейської комісії домовилися колективно випустити початкові 60 млн барелів нафти зі стратегічних запасів нафти", - йдеться у повідомленні у її заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

"Відповідно до цього рішення президент Байден уповноважив мене взяти на себе первісне зобов'язання від імені Сполучених Штатів виділити 30 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву. Ми готові вжити додаткових заходів, якщо цього вимагатимуть умови", - зазначила вона.

Міністр енергетики повідомила, що США продовжать "просувати поточні зусилля щодо прискорення диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи".

Теги: #сша #нафта #резерв #міненерго
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 02.03.2022
Байден повідомив, що Мін'юст США створить робочу групу з розслідування злочинів російських олігархів

Байден повідомив, що Мін'юст США створить робочу групу з розслідування злочинів російських олігархів

10:00 02.03.2022
США та їхні партнери із G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби - Мінфін США

США та їхні партнери із G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби - Мінфін США

09:05 02.03.2022
Universal призупинила прокат своїх фільмів у Росії

Universal призупинила прокат своїх фільмів у Росії

08:47 02.03.2022
Байден: США і союзники були готові до дій Росії

Байден: США і союзники були готові до дій Росії

08:14 02.03.2022
США продовжать допомагати Україні у її боротьбі за свободу - Байден

США продовжать допомагати Україні у її боротьбі за свободу - Байден

08:04 02.03.2022
США закривають повітряний простір для російських літаків - Байден

США закривають повітряний простір для російських літаків - Байден

08:01 02.03.2022
Американські сенатори підготували законопроект про відмову США від закупівлі нафти в Росії

Американські сенатори підготували законопроект про відмову США від закупівлі нафти в Росії

07:21 02.03.2022
Закриття повітряного простору США для РФ стосується чартерних рейсів - Мінтранс США

Закриття повітряного простору США для РФ стосується чартерних рейсів - Мінтранс США

21:37 01.03.2022
Байден заявив Зеленському про безперервну військову та економічну підтримку США України - Білий дім

Байден заявив Зеленському про безперервну військову та економічну підтримку США України - Білий дім

19:19 01.03.2022
Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські вертольоти, можлива атака АЕС - А. Геращенко

Ніч у Києві минула спокійно, вранці відчинилися магазини й аптеки, працюють транспорт і гуманітарний штаб - КМДА

Зараз не можна залишатися нейтральними - Зеленський до країн, що не приєдналися до антиросійської коаліції

Продовжуються бої за Маріуполь - Нацполіція

Зеленський звернувся до всіх євреїв світу у зв'язку з російськими атаками на Бабин Яр та Умань

ОСТАННЄ

На сьомий день війни відбувається тотальне вигнання російських компаній із європейського ринку - Подоляк

Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців: дозвіл на проживання, роботу та освіту

МЗС: Будь-який удар РФ по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ

88% українців вірять, що Україна відіб'є напад РФ, 80% готові захищати країну зі зброєю - соцопитування "Рейтингу"

Російські кораблі вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря - Генштаб ЗСУ

У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські вертольоти, можлива атака АЕС - А. Геращенко

Сумщина - північний форпост України, ми зупиняємо ворога на кордоні - голова ОВА

Бої тривають майже у всіх довколишніх селах навколо Сєвєродонецька - голова Луганської обладміністрації

"Укрзалізниця" вже евакуювала 670 тис. осіб - голова правління

Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант - голова ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА