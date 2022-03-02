Події

09:55 02.03.2022

Зараз не можна залишатися нейтральними - Зеленський до країн, що не приєдналися до антиросійської коаліції

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Президент України Володимир Зеленський закликав країни, що досі зберігали нейтралітет у війні РФ проти України, стати на бік антиросійської коаліції.

"Наші дипломати та наші друзі об'єднують світ заради України і світу ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз: нейтральна Швейцарія! Чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєдналися ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Тепер не можна залишатися нейтральними!", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в середу вранці.

Далі буде

Теги: #президент #війна #нейтралітет
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