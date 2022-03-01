Події

23:09 01.03.2022

Лікарка центру дитячої кардіології та кардіохірургії загинула під обстрілом агресора на Київщині

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Лікарка-анастезіолог науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марина Калабіна загинула під обстрілом агресора у Київській області.

"Сьогодні російські терористи забрали життя медика – Марини Калабіної! Лікаря від Бога. Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні із села Кухарі на Київщині", - написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним! Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну та стати на захист колег, українських медиків. Увечері – чергова смерть лікаря. Ми вам цього не пробачимо!" - написав міністр.

Теги: #загибель #обстріли #лікарка
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