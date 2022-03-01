Міжнародний суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ"

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі "Україна проти Росії" 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі.

Як повідомляє у вівторок пресслужба МС ООН, слухання будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які запросила Україна.

"У зв'язку з поточною пандемією COVID-19 слухання відбудуться у гібридному форматі. Деякі члени Суду особисто візьмуть участь в усних слуханнях у Великому залі правосуддя, тоді як інші братимуть участь віддалено за допомогою відеозв'язку. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або за допомогою відеозв'язку", - йдеться у пресрелізі.

У справі "Україна проти Росії" йдеться про твердження про геноцид.

Крім того, Суд повідомляє, що 1 березня голова Міжнародного суду суддя Джоан Е. Доног'ю звернувся з невідкладним зверненням на ім'я міністра закордонних справ Російської Федерації з копією уряду України у справі про твердження про геноцид. "Маю честь послатися на Прохання про визначення тимчасових заходів, направлених у рамках провадження, порушеного Україною проти Російської Федерації 26 лютого 2022 р. Діючи відповідно до пункту 4 статті 74 Регламенту Суду, цим звертаю увагу Російської Федерації на необхідність діяти у такий спосіб, щоб будь-який наказ Суду дав би змогу запиту про тимчасові заходи привести до відповідного ефекту", - йдеться у зверненні.