Події

22:16 01.03.2022

Голова Сумської ВЦА закликав допомогти області у відбитті російської агресії

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Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва Збройних сил України, міністра оборони України та глави РНБО з вимогою забезпечити Сумській області підтримку у відбитті російської агресії.

"Наразі в Сумську область зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують територією всієї області та знищують людей у нас в Україні. Було обстріляно місто Охтирка, яке майже на половину зруйноване. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні всі населені пункти, голими руками і з автоматами в руках із коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки й сотні ворожої техніки. Сьогодні на території Сумської області просто зараз заходять десятки, сотні російських "Іскандерів", "Градів", "Ураганів", "Буків", танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві жителі не можуть ідентифікувати", - розповів Живицький у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він наголосив, що якщо до відбиття вторгнення на Сумському напрямку не долучиться авіація, атаки безпілотниками та ракетні удари, російські війська зможуть прорватися до Києва.

"Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами "Байрактарів", забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські рушниці та патрони, нам потрібні рації, нам потрібен захист - бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, "Джавеліни", "Енлоу", будь-які протитанкові реактивні системи. Сьогодні наша територіальна оборона - гола й боса - захищає 1 млн 100 жителів Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилася мирною, незалежною і надалі утримала незалежність України і мир у Європі. Я вимагаю від вас підтримки", - заявив Живицький.

"І я пишаюся нашою теробороною. Я дякую їм, я дякую нашим хлопцям, я дякую волонтерам, я дякую підтримці всіх регіонів України, я дякую підтримці своїх колег, які сьогодні збирають гуманітарну допомогу та доставляють до нас у Сумську область. Я дякую сьогодні підтримці тих, хто телефонує і запитує, скільки й чого нам треба. Я сьогодні дякую кожному, хто зі зброєю в руках або в інформаційному просторі веде війну з ворогом. І повірте, якщо буде підтримано Сумщину, буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир світі", - зробив висновок він.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=927015771292295

Теги: #підтримка #авіація #сумська
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