Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

З боку всіх польських навчальних закладів Україна можемо розраховувати на підтримку дітей та їх подальше навчання, запевнив міністр освіти та науки Польщі Пшемислав Чарнек міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"З паном Чарнеком обговорили наслідки жорсткої, ганебної та широкомасштабної агресії Російської Федерації. Звернувся до колеги з проханням негайно припинити всі відносини з Російською Федерацією в галузі освіти та науки, а також офіційно у своїх виступах та заявах засудити дії РФ та висловити підтримку Україні" – цитує Шкарлета пресслужба відомства за результатами зустрічі із Чарнеком.

Міністр освіти Республіки Польща запевнив в абсолютній підтримці України та її народу.

"Вже зараз Польща – одна з країн, які активно приймають українських громадян, які вимушено залишили свої будинки. Пан Чарнек запевнив, що з боку всіх польських навчальних закладів ми можемо розраховувати на будь-яку підтримку дітей та їх подальше навчання. Зараз отримую багато питань від українських студентів, які навчаються в університетах Польщі, про можливість відстрочення оплати за навчання та проживання у зв'язку з брудною атакою РФ. Пан Чарнек запевнив, що вже звернувся до ректорів щодо надання такої можливості та абсолютної підтримки українським студентам", – наголосив Шкарлет.