Президент Венеціанської комісії заявляє: Використання РФ насильства замість діалогу суперечить усьому, за що виступає комісія

Президент Венеціанської комісії (За демократію через право) Клер Базі-Малорі (Claire Bazy Malaurie) виступила із заявою про те, що використання насильства замість діалогу суперечить усьому, за що виступає Венеціанська комісія, та суперечить цінностям Ради Європи.

"Після консультацій з бюро Венеціанської комісії я висловлюю глибоке потрясіння і тривогу, спричинені агресією проти України. Використання насильства замість діалогу суперечить усьому, за що виступає Венеціанська комісія; це суперечить основним цінностям Ради Європи: демократії, верховенству закону та, звісно ж, захисту прав людини", - йдеться у заяві Базі-Малорі.

Вона запевнила, що "своєю роботою Венеціанська комісія підтримувала Україну у просуванні європейських принципів та цінностей і продовжуватиме це робити".