Події

20:09 01.03.2022

Міграційна служба тимчасово призупинила надання адмінпослуг

1 хв читати

Державна міграційна служба України (ДМС) тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг.

"В умовах воєнного стану Державна міграційна служба тимчасово призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, призупинено: видачу паспорта громадянина України та доставку виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів; вклеювання фотографії у паспорт громадянина України після досягнення 25- та 45-річного віку.

Зазначається, що всі, хто перебуває на території України, повинні мати при собі такі документи, що підтверджують особу: паспорт громадянина України у формі картки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства необхідно мати: вид на постійне проживання, вид на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Крім того, на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, що засвідчують особу, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

"Особи можуть пред'являти документ, термін дії якого минув, або в який своєчасно не вклеєна фотографія як документ, що засвідчує особу", - наголошують у Службі.

Теги: #дмс #адмінпослуги
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 18.02.2022
ДМС: В Україні не спостерігається ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

ДМС: В Україні не спостерігається ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

17:22 22.11.2021
Стефанчук підписав закон про спрощення отримання адмінпослуг

Стефанчук підписав закон про спрощення отримання адмінпослуг

14:37 19.07.2021
Міграційна служба України незаконно відмовляє прохачам притулку, представникам "Хізб ут-Тахріру" - правозахисники

Міграційна служба України незаконно відмовляє прохачам притулку, представникам "Хізб ут-Тахріру" - правозахисники

13:30 31.12.2020
Вартість бланків біометричних документів зросте з 1 січня - ДМС України

Вартість бланків біометричних документів зросте з 1 січня - ДМС України

11:14 08.12.2020
До середини 2021 в Україні буде створено майже 500 центрів надання адмінпослуг - посол ЄС

До середини 2021 в Україні буде створено майже 500 центрів надання адмінпослуг - посол ЄС

15:32 27.11.2020
Глава держави підписав закон про вдосконалення функціонування Центрів адмінпослуг

Глава держави підписав закон про вдосконалення функціонування Центрів адмінпослуг

08:42 20.08.2020
Українці 6,5 млн разів зверталися по адмінпослуги з початку 2020 року

Українці 6,5 млн разів зверталися по адмінпослуги з початку 2020 року

14:13 11.06.2020
Українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів за три роки "безвізу" - Міграційна служба

Українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів за три роки "безвізу" - Міграційна служба

21:49 19.12.2019
НАБУ і САП повідомили про підозру в корупції екс-першого заступника голови Міграційної служби Пімахову

НАБУ і САП повідомили про підозру в корупції екс-першого заступника голови Міграційної служби Пімахову

14:07 16.12.2019
Ми не вимагатимемо виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта - глава Міграційної служби

Ми не вимагатимемо виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта - глава Міграційної служби

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові надати членство - Зеленський

Унаслідок атаки на Київську телевежу загинули перехожі - Кличко

НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям

Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

5 людей загинули, ще 5 поранено внаслідок удару по Київській телевежі - ДСНС

ОСТАННЄ

У НАТО мають виробити спільні гарантії безпеки для України, якщо не готові надати членство - Зеленський

Канцлер Німеччини обговорив із президентом ЄЦБ правильність санкцій до РФ, поговорив із Зеленським

Поліція задокументувала військовий злочин Росії за фактом обстрілу центру Маріуполя

"Київстар" відновив мережу в Ірпені та роботу фіксованого інтернету

Унаслідок атаки на Київську телевежу загинули перехожі - Кличко

Велика Британія впровадила санкції проти РФПІ та Кирила Дмитрієва

НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям

Шкарлет закликає Групу супроводу Болонського процесу та структури Європейського простору вищої освіти виключити РФ із інституційних та міжурядових відносин

"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня

Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та оборонну допомогу Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА