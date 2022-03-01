Міграційна служба тимчасово призупинила надання адмінпослуг

Державна міграційна служба України (ДМС) тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг.

"В умовах воєнного стану Державна міграційна служба тимчасово призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, призупинено: видачу паспорта громадянина України та доставку виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів; вклеювання фотографії у паспорт громадянина України після досягнення 25- та 45-річного віку.

Зазначається, що всі, хто перебуває на території України, повинні мати при собі такі документи, що підтверджують особу: паспорт громадянина України у формі картки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства необхідно мати: вид на постійне проживання, вид на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Крім того, на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, що засвідчують особу, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

"Особи можуть пред'являти документ, термін дії якого минув, або в який своєчасно не вклеєна фотографія як документ, що засвідчує особу", - наголошують у Службі.