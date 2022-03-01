Події

19:08 01.03.2022

Шмигаль: Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту та намагається позбавити нас голосу

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Шмигаль: Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту та намагається позбавити нас голосу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає світ не мовчати після ракетної атаки Росії по Київській телевежі та Меморіальному центру Бабин Яр.

"Більше ніколи? Щойно Росія завдала потужного ракетного удару по Меморіальному центру Бабин Яр та телевежі. Загинули мирні мешканці. Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту, намагається позбавити нас голосу, знищує українців. Світе, не мовчи!", - написав Шмигаль у Twitter.

Як повідомлялося, станом на 18:00 у результаті обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі загинуло 5 людей та 5 людей постраждали.

Теги: #премєр #обстріл #телевежа
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