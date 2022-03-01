Події

19:07 01.03.2022

Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

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Влада Канади у вівторок оголосила, що збирається заборонити російським суднам, зокрема рибальським, заходити в канадські порти та внутрішні води.

"Сьогодні міністр транспорту Омар Альхабара, міністр закордонних справ Мелані Жолі, а також міністр рибальства, океанів та берегової охорони Канади Джойс Мюррей оголосили про намір влади Канади заборонити суднам, зокрема й рибальським, які належать Росії або зареєстровані в Росії, заходити в канадські порти і внутрішні води", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті канадського уряду.

У документі наголошується, що, як очікується, рішення набуде чинності пізніше цього тижня.

Теги: #канада #судна #росія #заборона
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