Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

Влада Канади у вівторок оголосила, що збирається заборонити російським суднам, зокрема рибальським, заходити в канадські порти та внутрішні води.

"Сьогодні міністр транспорту Омар Альхабара, міністр закордонних справ Мелані Жолі, а також міністр рибальства, океанів та берегової охорони Канади Джойс Мюррей оголосили про намір влади Канади заборонити суднам, зокрема й рибальським, які належать Росії або зареєстровані в Росії, заходити в канадські порти і внутрішні води", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті канадського уряду.

У документі наголошується, що, як очікується, рішення набуде чинності пізніше цього тижня.