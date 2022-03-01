Кулеба: Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, через 80 років російські нацисти завдають ударів по тій самій землі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Київська телевежа, в яку потрапила російська ракета 1 березня, розміщується на місці масових страт євреїв нацистами у 1941 році.

"Київська телевежа, в яку щойно потрапила російська ракета, розташовується на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти завдають ударів по цій самій землі, щоб знищити українців. Зло і варварство", - написав Кулеба у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1498699196928565255