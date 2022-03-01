Події

16:10 01.03.2022

Науседа закликав Макрона прискорити вступ України до ЄС

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Литовський президент Гітанас Науседа під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок закликав останнього прискорити вступ України до ЄС та якнайшвидше розпочати переговори.

"Литва продовжує тісно координувати заходи реагування на воєнну агресію проти України з союзниками з ЄС та НАТО. Продуктивна розмова з Еммануелем Макроном сьогодні вдень. Я закликав прискорити вступ України до ЄС і якнайшвидше розпочати переговори", - написав Науседа у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1498651311398604801

Теги: #литва #єс #вступ #заклик
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