Події

15:42 01.03.2022

Санкції ЄС не дозволять РФ витратити на війну гроші, які вона отримала від Європи за свій газ

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що впроваджені проти Росії за її агресію проти України санкції не дадуть змоги Кремлю витратити на цю війну гроші, які вона виручила за постачання газу до Європи.

Про це він заявив у вівторок у Європейському парламенті в межах позачергового засідання, скликаного через російську агресію проти України.

Нагадавши, що за агресію РФ ЄС уже застосував декілька пакетів санкцій, Боррель висловив упевненість, що "ці санкції матимуть надзвичайно великі наслідки на країну". "Вони не дадуть змоги Росії витратити гроші, які ми витратили на їхній газ, щоб фінансувати цю війну. Це найважливіший урок, який ми можемо отримати з цих стратегічних подій. Ми просто не можемо звертатися до верховенства права і продовжувати наші торговельні та комерційні відносини", - заявив Боррель.

Одночасно він висловив упевненість, що проти сили зла європейці мають бути ще єдинішими. "Ми зробили багато - ми здивували світ, ми здивували Путіна нашою здатністю швидко діяти і ми маємо продовжувати цей шлях", - сказав високий представник.

Теги: #рф #європа #санкції #боррель
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