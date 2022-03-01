Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок удень заявив, що оборона Києва є ключовим пріоритетом для України.

"Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор, направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть у нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в усіх містах Україна має зробити все можливе, щоб зупинити противника, за це відповідають військові та цивільна влада кожного з міст.

"Але Київ – це особливе. Захистимо Київ – захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно бути битися", - додав президент.