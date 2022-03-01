ЗСУ вдарили "Точкою-У" по захопленому окупантами аеродрому в Бердянську - Разумков

Народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про обстріл Збройними силами України з використанням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", захопленого російськими окупантами аеродрому в м. Бердянську Запорізької області.

"5 хвилин тому Збройні сили України нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ", - написав Разумков у Telegram у вівторок.

Він також повідомив, що в ніч на вівторок двоє українських льотчиків на "Су-25" завдали удару по колоні окупантів біля с. Перемога Броварського району Київської області, яка йшла захоплювати Бровари.

"Дякую хлопці! Так тримати!" - написав Разумков.

Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/229