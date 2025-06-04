Інтерфакс-Україна
Події
11:58 04.06.2025

Унаслідок операції СБУ на аеродромі "Іваново", імовірно, зазнали пошкоджень два літаки ДРЛВ А-50 – ЗМІ

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Операція "Павутина" успішно пошкодила літак-розвідник А-50, який відіграє ключову роль у координації дій російських винищувачів і ракет, повідомляє The Telegraph.

"Україна пошкодила щонайменше два рідкісних російських літаки-розвідники А-50 під час сміливої атаки безпілотників на стратегічний бомбардувальний флот Володимира Путіна… Відео… чітко показує, як один із українських дронів влучає в радіолокаційну антену величезного радянського розвідувального літака, що стоїть на пероні авіабази", - пише газета з посиланням на дані розвідки.

За інформацією видання, невідомо, чи були знищені російські А-50, але навіть пошкодження літака вважалося б для українців "цінним призом".

Супутникові знімки з відкритих джерел, зроблені компанією Maxar Technologies 2 травня, майже за місяць до українського нападу, показали, що два літаки А-50 стояли поруч один з одним на авіабазі "Іваново-Північний", одній з баз, що стали ціллю нападу.

Два цих літаки були помічені, коли їх крила були ретельно прикриті уламками, як показано на відео з дрона, наданому The Telegraph. З відео було ясно, що це ті самі два літаки A-50, оскільки один з їхніх радіолокаційних корпусів має коричневий відтінок.

Вважалося, що Москва має лише сім робочих версій літаків-шпигунів, які, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, коштують $318 млн кожен. А-50 вважаються дуже важливими для організації протиповітряної оборони Росії та координації винищувачів і бомбардувальників, що атакують Україну.

Теги: #аеродром #спецоперація_павутина #а50

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