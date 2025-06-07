Спецоперація "Павутина" проводилася з використанням тільки української зброї - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для спецоперації "Павутина" використовували тільки українську зброю, а російські водії вантажівок, які перевозили вантажі, що мали стати платформами для масштабної атаки України на російські військові літаки, зробили це ненавмисно.

"Вони нічого не знали. Вони просто виконали свою роботу", - сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Президент України заявив, що спецслужби країни "використовували тільки нашу зброю" і не застосовували техніку, наявну в арсеналі союзника.

"Я дуже хотів використовувати тільки те, що ми виробляємо, і щоб поділ був дуже чітким", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Служба безпеки України провела спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ. За їхніми даними, уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

"Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ", - наголосив Малюк.

За словами очільника СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно в трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні дерев'яні будиночки. Уже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати визначені цілі - російські бомбардувальники", - розповіли в українській спецслужбі.