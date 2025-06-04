СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила частину найбільш яскравих відео уражень літаків стратегічної авіації РФ у межах спецопераціїї "Павутина".

"Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі вражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78". Загальні втрати авіації противника склали 41 одиницю", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у середу.

Зазначається, що під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА у звʼязку із втратою сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Як повідомлялося, за даними СБУ, орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ перевищує 7 мільярдів доларів США.