Інтерфакс-Україна
Події
21:15 25.09.2025

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

1 хв читати
Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків
Фото: https://x.com/NATO

Угорські винищувачі перехопили п'ять російських літаків поблизу повітряного простору Латвії, повідомило командування Повітряних сил НАТО.

"Два угорські винищувачі Gripen 25 вересня піднялися з авіабази Шяуляй (Литва) на перехоплення російських літаків – Су-30, Су-35 та трьох МіГ-31, які пролітали поблизу повітряного простору Латвії", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х у четвер.

"Угорщина продемонструвала відданість Альянсу у справі захисту та безпеки Балтійського регіону й східного флангу", – зазначено у дописі НАТО.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких були підняті в небо 4 винищувачі F-16. Минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.

 

Теги: #угорщина #нато #літаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:44 25.09.2025
Зеленський обговорив з генсеком НАТО ефективність ініціативи PURL та загрози ескалації Росії

Зеленський обговорив з генсеком НАТО ефективність ініціативи PURL та загрози ескалації Росії

08:21 24.09.2025
Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

03:34 24.09.2025
Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

22:25 23.09.2025
НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

13:40 23.09.2025
Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

17:39 22.09.2025
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

17:29 19.09.2025
Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

19:12 12.09.2025
Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

19:04 12.09.2025
Рішення суду ЄС скасовує держфінансування проєкту АЕС "Пакш-2" в Угорщині, але не забороняє будівництво

Рішення суду ЄС скасовує держфінансування проєкту АЕС "Пакш-2" в Угорщині, але не забороняє будівництво

ВАЖЛИВЕ

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

ОСТАННЄ

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

Трамп хотів би, щоб Туреччина припинила купувати російську нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА