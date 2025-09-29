Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

Головнокомандувач ВПС Швеції Мікаель Клаессон не відкидає можливості того, що шведські військові можуть опинитися в ситуації, коли буде ухвалено рішення збити російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, повідомляє SVT.

"Це рішення має ухвалити пілот літака, про який йдеться", - заявив Клаессон.

Останнім часом було зафіксовано низку порушень повітряного простору країн НАТО. Серед них є як підтверджені російські порушення - наприклад, винищувачі, які перебували в повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин, - так і вторгнення безпілотників невідомого походження, які торкнулися, зокрема, Данії.

Європейські країни, зокрема Швеція, заявляють про готовність захистити свої кордони військовим шляхом, якщо продовжаться порушення.

Клаессон наголосив, що шведські військові збиватимуть літаки як останній засіб у разі серйозного порушення.

"Якщо ви не підкоряєтеся наказам, крайня міра – це можливість застосувати силу, спочатку помітити, а потім відкрити ефективний вогонь. Іншими словами, збити", - сказав він.

За словами Клаессона, зрештою, рішення про відкриття вогню приймає пілот літака, який зіткнувся з загрозою шведському кордону.

"Я вважаю, що наші пілоти мають достатню підготовку і досвід, щоб приймати рішення саме в таких ситуаціях", - впевнений головнокомандувач.

Ескалацію не можна виключати, але Клаессон не вважає її найбільш можливим розвитком подій.

"Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення", - заявив він.