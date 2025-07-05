Інтерфакс-Україна
Події
08:39 05.07.2025

Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

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В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, в суботу підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області, це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Теги: #борисоглєбськ #аеродром #рф

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