Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, в суботу підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області, це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.