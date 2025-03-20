Генштаб ЗСУ підтвердив нанесення удару по російському аеродрому "Енгельс"

Підрозділи Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що в результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети, у тому числі Х-101, які використовувалися стратегічною авіацією для ударів по Україні.

Джерело в СБУ повідомляло, що "нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області рф стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації рф. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні".

Сспіврозмовник агентства він зазначив, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. "Російські системи ППО діяли неефективно, влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов", - наголосило джерело в СБУ.

Найкоротша відстань (повітрям) від Києва до м. Енгельс близько 1100 км, від східних кордонів України ще ближче.